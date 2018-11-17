مدرب إسبانيا: لا عدل في كرة القدم

المصدر: مدريد - رويترز

عبّر مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، لوس انريكي، عن خيبة أمله الكبيرة من الهزيمة 3-2 على يد مضيفه المنتخب الكرواتي بقيادة نجمه لوكا مودريتش في زاغرب أول من أمس، قائلاً إنه «ليس هناك عدل في كرة القدم»، حيث استغرب في تصريحات صحافية من أن الكرة كما لو أنها ترفض أن تدخل شباك الكروات، ورغم البداية القوية إلا أن «الماتادور» بات مهدداً بخسارة فرصته في بلوغ الدور قبل النهائي.

وعدلت بطلة مونديال 2010 تأخرها مرتين في الشوط الثاني، إذ أدرك داني سيبايوس التعادل بعدما منح أندريه كراماريتش التقدم لصاحبة الأرض، ثم عادل سيرجيو راموس النتيجة من ركلة جزاء عقب منح تين يدفاي التقدم 2-1 لكرواتيا.

ولم تكن هناك أي فرصة عندما جعل الظهير الأيسر يدفاي النتيجة 3-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال لويس إنريكي «صنعنا العديد من الفرص، وفي بعضها بدا أنه من المستحيل أن تدخل الكرة المرمى، وسددنا في العارضة، وكرة القدم لم تكن عادلة معنا».

وتابع: «في الهدف الأول للمنافس ارتكبنا خطأ والهدف الثاني جاء بعد ركلة ثابتة، وكرواتيا كانت محظوظة في النهاية. كنا نستحق المزيد في الشوط الثاني، وبالتأكيد الهزيمة لم تكن مستحقة لكنها كرة القدم، وعلينا تقبل ذلك».

وساءت نتائج إسبانيا منذ فوزها الساحق 6-صفر على كرواتيا في سبتمبر والانتصار على إنجلترا. وأصبح بلوغها الدور قبل النهائي للبطولة الجديدة معلقاً بخيط رفيع عقب الهزيمة 3-2 أمام ضيفتها إنجلترا والخسارة في زغرب.

ومازالت إسبانيا في صدارة المجموعة الرابعة بست نقاط من أربع مباريات ومن أجل ضمان تأهلها إلى الدور قبل النهائي يجب أن تتعادل إنجلترا مع كرواتيا في آخر مباراة في المجموعة غداً.

وبدا أن لويس انريكي غير واثق بإمكانية تأهل فريقه وحول تركيزه إلى تصفيات بطولة أوروبا 2020، قال: «أود التأهل إلى الدور قبل النهائي، لكن هدفنا الأهم هو بطولة أوروبا».

وأوضح: «كنا نعلم أننا نلعب في مجموعة ضد اثنين من أفضل المنتخبات في العالم، لكني لست قلقاً بشأن فريقي. أرى الأمور التي يجب علينا تطويرها».

وحصدت كرواتيا نقطة واحدة في أول مباراتين.

لكن هدف الفوز المتأخر من يدفاي يعني أن الانتصار باستاد ويمبلي على إنجلترا، التي خسرت 2-1 أمام كرواتيا في قبل نهائي كأس العالم، سيؤهلها إلى قبل النهائي.

وقال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا «أنا واثق أننا نملك ما يمنحنا الفوز على إنجلترا. الأفضل في الشكل الجديد للمنتخب لم يظهر بعد».

- تأهل إسبانيا لنصف نهائي دوري الأمم مشروط بتعادل كرواتيا مع إنجلترا في مباراتهما الأخيرة.

- بدأت إسبانيا بالفوز على إنجلترا وكرواتيا، ثم تلقت هزيمتين على التوالي من المنتخبين نفسيهما.