إنجلترا تقهر أميركا بالثلاثة في ليلة وداع روني

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حقق منتخب إنجلترا لكرة القدم فوزاً معنوياً 3 - صفر، على ضيفه منتخب الولايات المتحدة في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء أول من أمس، لتكريم نجم الكرة الإنجليزي واين روني.

وافتتح جيسي لينجارد التسجيل لمنتخب انجلترا في الدقيقة 25، فيما تكفل ترينت أليكسندر أرنولد وكالوم ويلسون بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و77.

وسجل النجم الإنجليزي واين روني ظهوره الأخير بقميص منتخب إنجلترا بعد اعتزاله اللعب دولياً.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة ضيفه منتخب كرواتيا يوم غد في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة في القسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب انجلترا المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب إسبانيا (المتصدر)، الذي أنهى مبارياته في المجموعة، فيما يتفوق بفارق الأهداف على منتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد نفسه. ويسعى منتخب انجلترا للحصول على النقاط الثلاث أمام كرواتيا، من أجل الانقضاض على صدارة المجموعة وخطف بطاقة التأهل لنهائيات المسابقة القارية.