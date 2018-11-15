صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوضح موقفه من شراء نادي مانشستر يونايتد

المصدر: محمد أبو إسماعيل –دبي

نفى صندوق الاستثمارات العامة ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطالبًا في ذات الوقت عدم الترويج لمثل هذه الأخبار المغلوطة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت خبر شراء النادي الإنجليزي من قبل صندوق الاستثمارات العامة ودحض هذه الإشاعات، حيث أصدر الصندوق بيانًا بالنفي، خاصة بعد نشر صورة رئيس النادي الإنجليزي والمدير المالي مع رئيس اتحاد كرة القدم السعودي قصي الفواز داخل مقر اتحاد الكرة السعودي.

الجدير بالذكر أن رئيس النادي والمدير المالي للنادي يتواجدان حاليًا في السعودية، كما استقبلهما رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، لبحث سبل التعاون بين النادي واتحاد كرة القدم، بما يخدم مصالح الطرفين.