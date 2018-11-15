آل الشيخ يكشف عن تغريدة «مزورة» بشأن الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، المستشار تركي آل الشيخ، التغريدة التي تم تداولها بشأن اعتراضه على المباريات المؤجلة للنادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لتغريدة نُسبت له، وتفيد برفضه لعب أي فريق لمباريات بالدوري المصري، لحين انتهاء الأهلي من مؤجلاته.

ونفى آل الشيخ صحة التغريدة قائلاً «تغريدة مزورة ومعروف الهدف منها ومن نشرها». وكان رئيس لجنة المسابقات المصرية، عامر حسين، قد أكد على صعوبة خوض الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة قبل يناير المقبل، بسبب مشاركاته الإفريقية والعربية ومباراة السوبر المصري السعودي، المقررة أمام الاتحاد في 25 نوفمبر الجاري في مصر.

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت تسع مباريات للأهلي في الدوري المصري، ومباراة في الكأس، في ظل مشاركته بدوري أبطال إفريقيا وتأهله لنهائي البطولة، بجانب مشاركته في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

آل الشيخ نفى أن يكون قد رفض لعب مباريات الدوري المصري حتى انتهاء الأهلي من لقاءاته المؤجلة.