لهيطة: سنجلس مع صلاح لمعرفة حقيقة الصورة الغريبة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن مدير المنتخب المصري لكرة القدم إيهاب لهيطة اكتمال صفوف الفريق أمس، استعداداً لمواجهة تونس المقررة بعد غد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019. وتحدث لهيطة في تصريحات صحافية عن الصورة المثيرة للجدل التي نشرها محمد صلاح على حسابه الرسمي في «تويتر»، وظهر فيها ملثماً ومرتدياً قميص يحمل اسم «بلاي بوي»، المجلة الشهيرة بنشر الصور الإباحية.

وقال لهيطة إنه «سيتم عقد جلسة مع محمد صلاح لمعرفة تفاصيل الصورة الغريبة التي نشرها على حسابه في (تويتر)، والتي تسببت في حالة من الجدل».

وتقام مباراة المنتخبين المصري والتونسي على ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية حيث ضمن المنتخبان تأهلهما. وقال لهيطة «العلاقة بين مصر وتونس جيدة للغاية، فبعثة مصر استقبلت أفضل استقبال من قبل المسؤولين في تونس، والأمر نفسه لبعثة تونس التي تم استقبالها على أكمل وجه، وتوفير سبل الراحة لها».