4 أرقام تمهّد لتتويج «بطل جديد» في الدوري الألماني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم ووكالات

سجل بوروسيا دورتموند أرقاماً مهمة بعد فوزه اللافت على بايرن ميونيخ 3-2 في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين، أول من أمس، في الدوري الألماني لكرة القدم، أبرزها أنه لم يتعرض لأي هزيمة، واعتلاؤه جدول ترتيب البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا مونشنغلادباخ الوصيف، وبفارق سبع نقاط عن بايرن صاحب المركز الثالث، ما يمهد لرؤية بطل جديد في ألمانيا.

وعلى الرغم من خسارة البافاري، إلا أن المدير الفني لبايرن ميونيخ، نيكو كوفاتش، أشاد بأداء فريقه في الفترة الأخيرة، ولكن الأداء لم يكن جيداً بشكل كافٍ لإنقاذ الفريق من فخ الهزيمة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند.

وقال كوفاتش: «يمكننا أن نشعر بالرضا إزاء الأداء، كانت أفضل مباراة لنا منذ مواجهة شالكه في 22 سبتمبر، في ما يتعلق بالفنيات والروح القتالية وخطة اللعب، خصوصاً في الشوط الأول»، وأضاف «علينا أن نبني على ذلك، وأن نقدم أداءً مماثلاً في المستقبل».

ويبدو كوفاتش محقاً في حديثه، خصوصاً في ما يتعلق بالشوط الأول الذي سيطر عليه النادي البافاري تماماً.

وتقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف لبايرن، ولكن دورتموند انتفض في الشوط الثاني، في الوقت الذي تراجع فيه أداء بايرن.

وبمرور الوقت، لم تعد تمريرات بايرن ذات جدوى، في الوقت الذي اعتمد فيه دورتموند على الهجمات السريعة، واستغل خطأ من الحارس مانويل نوير ليدرك التعادل عبر ضربة جزاء.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله ليفاندوفسكي في الدقيقة 26، وتعادل ماركو ريوس لدورتموند في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبايرن في الدقيقة 52، ثم عادل ريوس النتيجة في الدقيقة 67 لدورتموند، قبل أن يسجل باكو ألكاسير الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 73.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 27 نقطة، فيما توقف رصيد بايرن عند 20 نقطة في المركز الثالث.

وبهذا الفوز، حافظ بوروسيا دورتموند على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثماني مباريات، والتعادل في ثلاث.

فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لبايرن ميونيخ في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ست مباريات، والتعادل في مباراتين.

ووفقاً لمرصد «أوبتا» الإحصائي، فإنه لم يسبق لبايرن أن تجاوز تأخره بسبع نقاط عن الصدارة في هذه المرحلة من الموسم، وتوج باللقب في نهاية الموسم.

ويرجع آخر لقب لدورتموند في البوندسليغا إلى عامي 2011 و2012، قبل أن يفرض بايرن سيطرته على اللقب منذ ذلك الحين.

ووفقاً لمرصد «أوبتا» الإحصائي، فإن دورتموند استفاد من 18 هدفاً من اللاعبين البدلاء هذا الموسم على مستوى جميع المسابقات، وهو ما يزيد بـ10 أهداف عما سجله بدلاء أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وشارك باكو الكاسير من على مقاعد البدلاء، ليسجل هدف الفوز لدورتموند في شباك بايرن، ويرفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى ثمانية أهداف.

أرقام دورتموند

يتصدر الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مونشنغلادباخ.

لم يتعرض لأي هزيمة في «البونسليغا» منذ بداية الموسم.

رفع رصيده إلى 27 نقطة، فيما توقف رصيد بايرن عند 20 نقطة في المركز الثالث.

استفاد من 18 هدفاً من اللاعبين البدلاء هذا الموسم في جميع المسابقات.