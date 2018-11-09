عقد الفرق المشاركة في مونديال الإمارات للأندية يكتمل الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة خلال الشهر الجاري، اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية (الإمارات 2018)، التي تستضيفها الإمارات من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، وتقام مبارياتها على ملعبي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد في أبوظبي والعين.

وتتحدّد هوية بطل القارة الإفريقية عندما يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره الأهلي المصري اليوم، على استاد رادس، وذلك في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، حيث شهدت مباراة الذهاب تفوق الأهلي 3-1.

وآسيوياً، يلتقي غداً على ملعب آزادي، بيرسبوليس الإيراني وكاشيما إنتلرز الياباني الذي تفوق ذهاباً بنتيجة 2-صفر، حيث تبدو فرصة الفريق الياباني أكبر في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه إلا إذا كان للفريق الإيراني رأي آخر.

وتتجه الأنظار بعد غد نحو قارة أميركا الجنوبية، وبالتحديد الأرجنتين، عندما يلتقي بوكا جونيورز غريمه اللدود ريفر بلايت على ملعب الأول (لابومبونيرا) في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس، وهي المرة الأولى التي يتواجه بها الفريقان في نهائي البطولة، فيما تقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري على ملعب ريفر بلات.

وقال مدير البطولة، عارف العواني في تصريحات صحافية: تستعد البطولة للترحيب بفريقين جديدين هما بطلا آسيا وإفريقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بجانب بطل قارة أميركا الجنوبية في 24 الجاري، وباكتمال الفرق أبطال قارات آسيا وافريقيا وأميركا الجنوبية سيكون عشاق البطولة على موعد كبير مع الإثارة والتنافس المحتدم بين الفرق العالمية.

وأضاف: عقد الفرق المشاركة في البطولة بات قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال، وجدول البطولة يبشر بمواجهات قوية بين نخبة أندية العالم، وندعو الجماهير لشراء التذاكر وحجز مقاعدهم مبكراً ترقباً للحدث العالمي الكبير.