«النجم الأحمر» يهدّد ليفربول بوداع مبكّر لدوري الأبطال

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حقّق النجم الأحمر الصربي إنجازاً مدوياً بفوز تاريخي على ليفربول الإنجليزي 2-صفر، وفي المجموعة الثالثة ذاتها انتهت مواجهة نابولي الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي بالتعادل 1-1، لتبقى الأمور مفتوحة على مصراعيها، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، أول من أمس، التي أصبح فيها برشلونة الإسباني أول المتأهلين إلى دور الـ16 من المسابقة، بعد عودته بالتعادل من أرض إنتر الإيطالي 1-1.

ووجّه الفريق الصربي صدمة كبيرة لليفربول، كون الفريق الانجليزي أصبح مهدداً بوداع مبكر لدوري الابطال، خصوصاً أنه يخوض مباراتين من العيار الثقيل في الجولتين المقبلتين أمام سان جرمان ونابولي.

ونجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل بعد ركلة ركنية ارتقى لها ميلان بافكوف فوق الهولندي فان دايك، ليزرعها داخل الشباك (22).

ولم يكد ليفربول يخرج من الصدمة حتى وجد نفسه متخلفاً بهدفين بتسديدة قوية من بافكوف نفسه من 25 متراً، عجز عن التصدي لها حارسه أليسون (29). ورغم محاولات كل نجوم ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو، إلا أن الفريق الصربي ظل صامداً حتى صافرة الحكم.

وأعرب مدرب ليفربول يورغن كلوب عن خيبة أمله من النتيجة بقوله: «الشباب خائبون، وأنا خائب جداً، ويتعين علينا ان نلعب بطريقة أفضل، لأننا نستطيع أن نلعب بشكل أفضل».

وفي لقاء مثير، انتهت مباراة نابولي الايطالي وباريس سان جرمان الفرنسي بتعادل مخيب للفريقين، كون كل واحد كان راغبا في الفوز.

وتصدّر نابولي الترتيب بست نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن ليفربول، الذي يملك الرصيد نفسه، في حين بات باريس سان جرمان يملك خمس نقاط، وأربع نقاط للنجم الأحمر.

وفي إيطاليا افتتح برشلونة النتيجة من خلال لاعبه مالكوم في الدقيقة 83، لكن الأرجنتيني إيكاردي عادَل النتيجة في الدقيقة 87.

أتلتيكو يثأر من دورتموند

ثأر أتلتيكو مدريد لخسارته المذلة أمام دورتموند الألماني برباعية في الجولة الماضية، وفاز عليه أول من أمس 2-صفر، بتوقيع ساوول نيغيز وغريزمان. ورفع أتلتيكو رصيده إلى تسع نقاط في المجموعة الأولى، ليحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن دورتموند، فقطع الفريقان شوطاً كبيراً نحو دور الـ16، لابتعادهما بخمس نقاط عن بروج البلجيكي الذي عاد بفوز ساحق أمام موناكو الفرنسي 4-صفر.