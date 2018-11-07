حرمان الأهلي المصري من مهاجمه المغربي في إياب أبطال إفريقيا

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

تلقى الأهلي المصري ضربة موجعة، أول من أمس، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف مهاجمه الدولي المغربي وليد أزارو لمباراتين، بسبب سلوكه في مباراة ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، الجمعة الماضية، في الاسكندرية.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-1، وشهدت أحداث شد وجذب واعتراضات كثيرة من لاعبي الترجي، خصوصاً بعد احتساب الحكم الجزائري مهدي عبيد ركلتي جزاء للأهلي اقتنصهما أزارو، وأظهرت الكاميرات أن المهاجم المغربي تعمد تمزيق قميصه في ركلة الجزاء الثانية، التي سجل منها وليد سليمان الهدف الثالث للفريق المصري.

وسيشكل غياب أزارو عن مباراة الإياب المقررة بعد غدٍ، على ملعب رادس في ضواحي العاصمة التونسية، ضربة موجعة للأهلي الساعي إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب، في المسابقة القارية العريقة ورفعه إلى تسعة.

وأكد الاتحاد الإفريقي، في بيان له، أن رئيس لجنة الانضباط، رايموند هاك، اتخذ عقوبات بحق الأهلي ومهاجمه المغربي، وأوضح أنه بعد مشاهدة فيديو «اللاعب صاحب الرقم 9، وليد أزارو، وطبقاً للمادة 12 من القانون التأديبي، قرر رئيس المجلس التأديبي إيقاف أزارو لمباراتين، أولاهما إياب الدور النهائي ضد الترجي، والثانية في مباراته المقبلة بالمسابقات القارية». وتابع أنه قرر فرض غرامة 20 ألف دولار على النادي الأهلي، بالإضافة إلى استدعاء مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، للمثول أمام لجنة الانضباط، للاستماع إليه بخصوص اتهاماته بسلوك غير رياضي.