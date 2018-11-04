محمد صلاح يشارك في ودية مصر والإمارات واستمرار غياب وليد سليمان

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

استقر مدرب منتخب مصر، المكسيكي خافيير أغيري على منح نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعض الدقائق خلال مباراة الإمارات الودية، وذلك بناء على طلب، ويستعد منتخب مصر لمباراة نظيره التونسي، مساء يوم 16 نوفمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

كما يخوض الفراعنة مباراة ودية أمام الإمارات، يوم 20 نوفمبر الجاري على ملعب آل نهيان بأبوظبي، استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية، كما تأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لبطولة كأس آسيا، وذكر موقع "اليوم السابع" المصري "إن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، يخشى على صلاح من الإجهاد، خاصة أن ودية الإمارات تأتى بعد أيام قليلة من لقاء تونس يوم 16 نوفمبر الجاري، وينوي أغيرى الاعتماد على صلاح بصفة أساسية في هذا اللقاء".

ومن جانب أخر أعلن الاتحاد المصري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائمة اللاعبين المشاركين في منتخب مصر من الدوري المحلي وشهدت القائمة التي تضم 16 لاعباً استمرار غياب لاعب الأهلي وليد سليمان، المتألق مع فريقه القاهري وشهدت القائمة تواجد كلاً من: "عمرو السولية ومروان محسن وطارق حامد ومحمد هاني وايمن أشرف ومحمد الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وباهر المحمدي وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد ابو جبل ومحمد حمدي واحمد ايمن منصور واسلام جابر وطاهر محمد.