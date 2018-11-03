ميسي ووالده يواجهان تهمة «غسل الأموال»

قالت صحيفة آس الإسبانية إن النيابة العامة في الأرجنتين قررت توجيه اتهاماتها لنجم وقائد برشلونة ليونيل ميسي ووالده، بغسل الأموال عن طريق مؤسسة تحمل اسم ميسي.

وأضافت الصحيفة أن مصادر مطلعة على القضية قالت لوكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، أن النيابة في الأرجنتين قررت توجيه الاتهامات السابق ذكرها ضد النجم الأرجنتيني ميسي.

وقال النائب العام المتخصص في القضايا المادية بابلو تورانو إنه يحقق فيما إذا كانت مؤسسة «ليو ميسي» لم تكشف عن التبرعات المليونية التي تلقتها ومنحتها لشركات في دول الفردوس المالي.

وأضافت، أن هذا هو الاتهام الذي يلاحق اللاعب ووالده ما يعني أنهما ملزمان بالمثول أمام القضاء المحلي في تاريخ لم يتم تحديده بعد.

وتابعت أن هذا الاتهام يأتي بعد شهادة أحد العاملين السابقين في مؤسسة «ليو ميسي» ضد اللاعب ووالده، حيث أفاد بأن جانبا من المبالغ المالية لا يرد ذكره في الحسابات ويتم تحويلها إلى شركات وهمية في دول أخرى.

وراودت الشكوك ذلك الموظف السابق نظرا لأن مؤسسة نجم البارسا تتلقى تبرعات ضخمة، إلا أن والده خورخي ميسي لطالما أكد أنه لا توجد مبالغ كافية لتنفيذ برامج اجتماعية، وفقا لعريضة الدعوى التي رفعها المحامي بدرو فونتانيتو.