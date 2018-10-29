10 تناقضات في «قمة إذلال» الريال.. وروعة برشلونة

المصدر: محمد الحتو - دبي

حرق برشلونة «الورقة البيضاء»، معلناً عن فوز تاريخي جديد على ضيفه ريال مدريد 5-1، أمس، في «قمة الإذلال» ضمن الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة، بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، الذي خاض المباراة من دون نجمه الأرجنتيني المصاب ليونيل ميسي، رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة مجدداً، متفوقاً بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، في حين تجمد رصيد الريال، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة في الموسم الجاري، عند 14 نقطة في المركز التاسع.

«الإمارات اليوم» ترصد 10 تناقضات في روعة برشلونة و«كلاسيكو» إذلال الريال، على النحو التالي:

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