تصريح جديد لمارادونا عن ميسي قائد فريق برشلونة

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

نفى أسطورة الكرة الأرجنتينية والمدير الفني لفريق دورادوس دي سينالو المكسيكي دييغو مارادونا أن يكون قد قصد التقليل من مواطنه ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، وذلك عندما انتقده في تصريحات سابقة.

وكان مارادونا قد صرح قبل أيام أن ميسي لاعب عظيم مع برشلونة، لكنه ليس كذلك مع الأرجنتين، وأضاف: "لا يمكنك أن تعين لاعبًا كقائد للمنتخب، وهو يحتاج للذهاب إلى دورة المياه 20 مرة قبل المباريات".

وتلقى الأسطورة الأرجنتيني انتقادات واسعة بسبب تلك الكلمات، إلا أنه تراجع عنها في تصريحات لوسائل إعلام مكسيكية، عقب فوز فريقه على مينيروس دي زاكاتيكاس، في دوري الدرجة الثانية المكسيكي.

وقال مارادونا: "لا أهتم كيف فهم الناس تصريحاتي، أعرف جيدًا أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم، قلت إن هناك 20 لاعبًا يذهبون إلى دورة المياه قبل انطلاق المباراة، لكنني لم أذكر اسم ميسي".

وأكمل النجم الأرجنتيني السابق: "يريدون أن يضعوني في خصومة أمام ميسي، لكنهم لن ينجحوا في ذلك، صداقتي مع ليو أكبر من أي شيء يمكن أن يكتبوه".