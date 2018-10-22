7 أحداث صاخبة في ليلة كروية واحدة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تصدرت سبعة أحداث المشهد الكروي عالمياً وعربياً في ليلة واحدة كانت صاخبة إلى أبعد حدود، أبرزها إصابة نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي ستبعده عن الملاعب ثلاثة أسابيع، مروراً بدموع لاعب الهلال السعودي والمنتخب الوطني عمر عبدالرحمن «عموري»، إثر إصابة في الركبة تهدد مشاركته في كأس آسيا 2019، والسقوط المدوي لريال مدريد أمام ليفانتي 1-2 في «الليغا»، وتسجيل النجم البرتغالي هدفاً ليوفنتوس الإيطالي، لكن فريقه سقط في فخ التعادل مع جنوى بالدوري الإيطالي، فضلاً عن غضب مورينيو وتلقيه صدمة جديدة تؤكد حالة النحس التي تلازمه باستقبال شباك مانشستر يونايتد هدف التعادل أمام تشيلسي في الدقيقة 96.

«الإمارات اليوم» ترصد الأحداث السبعة على النحو التالي:

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