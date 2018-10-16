شاهد .. محمد صلاح يحاول تهدئة معجبة انهارت في البكاء بعد رؤيته

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لإحدى مشجعات اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أثناء استعدادات المنتخب المصري وأظهر الفيديو بكاء الفتاة الصغيرة بشدة قبل أن يحتضنها محمد صلاح ثم وافق على التقاط صورة معها، وتم نشر الفيديو عقب مباراة المنتخب المصري وفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف أمام إي سوازيلاند في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي 12 أكتوبر.

ويخوض المنتخب المصري اليوم المباراة الثانية أمام سوازيلاند في المباراة الذي سيغيب عنها محمد صلاح، عقب اصابته في المباراة الأولى ومغادرة بعثة الفريق وتوجهه إلى ليفربول من أجل تكملة فترة علاجه مع الجهاز الطبي للفريق.