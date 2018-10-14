مارادونا يسخر من ميسي ويحلم بتدريب منتخب المكسيك

المصدر: مكسيكو - د.ب.أ

اعترف أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، بأنه يود ويتمنّى تدريب المنتخب المكسيكي، علماً بأنه أوضح في الأسابيع الماضية أنه لم يكن مرشحاً لهذا المنصب بسبب التزاماته التعاقدية.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس سبورتس» انتقد بشدة مواطنه ونجم فريق برشلونة ليونيل ميسي بسبب امتناعه عن اللعب مع الأرجنتين في الوقت الراهن، وقال إن مسألة اللعب للمنتخب لا تحتاج إلى سؤال، وسخر من كون ميسي قائداً حقيقياً لمنتخب الأرجنتين، وقال ساخراً «هو يضطر للذهاب إلى دورة المياه 20 مرة قبل كل مباراة»، مطالباً بتركه وشأنه، وأن منتخب الأرجنتين أكبر من أي لاعب.

وأكد مارادونا الذي يتولى حالياً تدريب فريق دورادوس، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية بالمكسيك: «اسألوني عما إذا كنت أود تدريب المنتخب المكسيكي». وعندما سأله أحد مراسلي الشبكة، أجاب مارادونا مبتسماً «نعم».

وأوضح: «هناك وسطاء وأناس آخرون يجنون المال من خلال مشاركتهم في المفاوضات. لم أعرض نفسي أبداً على أي رجل أعمال ليمنحني مهمة تدريب المنتخب المكسيكي».

وأشار مارادونا قبل أسابيع قليلة إلى أن أحداً من الاتحاد المكسيكي لم يسع إلى التفاوض معه، وأنه ملتزم بتعاقده مع دورادوس.