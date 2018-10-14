بلماضي يفرح بفوزه الأول مع منتخب الجزائر

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أكد مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، أن «الخضر على الطريق الصحيح»، بعد أن حقق فوزه الأول كمدرب لـ«ثعالب الصحراء»، الذين خطوا خطوة مهمة نحو التأهل الى نهائيات إفريقيا 2019، بتغلبهم على بنين 2-صفر أول من أمس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

ويدين المنتخب الجزائري بفوزه الثاني في المجموعة والأول مع بلماضي الذي استهل مهامه بالتعادل مع غامبيا 1-1 في 8 سبتمبر الماضي، إلى رامي بن سبعيني وبغداد بونجاج اللذين سجلا هدفي المباراة التي أقيمت في البليدة (50 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، في الدقيقتين 21 و73.

وكان بلماضي الذي يأمل أن يرسي الاستقرار في منتخب تولى مقاليده ستة مدربين في الأعوام الثلاثة الأخيرة، راضياً عما قدمه لاعبوه.

ولم يتذوق المنتخب الجزائري طعم الفوز منذ مارس عندما فاز 4-1 على تنزانيا في مباراة ودية، لتتوالى النتائج السلبية بعدها بخسارة أمام إيران (1-2) والسعودية (صفر-2) والرأس الأخضر (2-3) والبرتغال (صفر-3).