إسبانيا تسجل 12 هدفاً في 3 مباريات

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

تابعت إسبانيا عروضها الجيدة وانتصاراتها المتتالية بقيادة مدربها الجديد نجمها السابق لويس انريكي، عندما سحقت مضيفتها ويلز 4-1 أول من أمس في كارديف في مباراة دولية ودية، ليصل معدل الأهداف الإسبانية إلى 12 هدفاً في ثلاث مباريات.

وتدين إسبانيا بفوزها الى مهاجم برشلونة المعار إلى دورتموند الألماني باكو ألكاسير، الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 8 و29 وبات أكثر اللاعبين الإسبان تألقا، وهدف لراموس (19) ومارك بارترا (74).

وهو الفوز الثالث تواليا لإسبانيا بإشراف انريكي الذي تسلّم المهمة في يوليو الماضي خلفاً لجولن لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.

واستهل انريكي مشواره مع «لا روخا» بالفوز على انجلترا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يسحق كرواتيا 6-صفر في الجولة الثانية.

وتستضيف إسبانيا منتخب الأسود الثلاثة الإثنين في اشبيلية في الجولة الثالثة للمسابقة القارية الجديدة.