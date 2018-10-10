بنزيمة مهدد بالغياب 3 أسابيع عن ريال مدريد

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي ريال مدريد، أول من أمس، أن مهاجمه الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة يعاني إصابة في أوتار ساقه اليمنى، تعرض لها السبت الماضي في مباراة مضيفه ألافيس (صفر-1)، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وكتب نادي ريال مدريد في بيان: «تم تشخيص حالته بإصابة في أوتار ساقه اليمنى»، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب. وتطرقت صحيفة «آس» الرياضية المدريدية، في موقعها الإلكتروني، إلى احتمال غيابه بين «أسبوعين وثلاثة أسابيع».

ويعود الريال إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولية في 20 الجاري، بمواجهة ليفانتي في الدوري المحلي، ثم يستضيف بعدها بثلاثة أيام فيكتوريا بلزن التشيكي في أبطال أوروبا، قبل خوض الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه برشلونة في 28 منه.

وكان بنزيمة اضطر إلى ترك الملعب بعد نهاية الشوط الأول أمام ألافيس، تاركاً مكانه للدومينيكاني دياز. وتشكل إصابة بنزيمة ضربة موجعة لمدرب الريال لوبيتيغي بعد نتائج مخيبة وإصابات تعرض لها نجوم الفريق: إيسكو، والبرازيلي مارسيلو، وداني كارفاخال، والويلزي غاريث بيل.

وفشل الريال في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، في مختلف المسابقات، ودون أن يهز الشباك.