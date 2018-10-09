تعرف إلى القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

المصدر: باريس-أ.ف.ب.

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن لائحة اللاعبين الـ30 المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، واللاعبات الـ15 المرشحات لجائزة افضل لاعبة في العالم، واللاعبين الـ10 المرشحين لكأس "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما.

وهنا اللائحة الكاملة للمرشحين للكرة الذهبية:

لحراسة المرمى

البرازيلي أليسون بيكر (روما الإيطالي/ليفربول الإنجليزي)

البلجيكي ثيبو كورتوا (تشلسي الإنجليزي/ريال مدريد الإسباني)

الفرنسي هوغو لوريس (توتنهام الإنجليزي)

السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني)

للدفاع: الأوروغوياني دييغو غودين (أتلتيكو مدريد)

البرازيلي مارسيلو (ريال مدريد)

سيرجيو راموس (ريال مدريد)

الفرنسي رافايل فاران (ريال مدريد)

للوسط

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي)

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)

إيسكو (ريال مدريد)

الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

الكرواتي إيفان راكيتيتش (برشلونة الإسباني)

للهجوم

الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)

الويلزي غاريث بايل (ريال مدريد)

الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)

الأوروغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جرمان الفرنسي)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد/يوفنتوس الإيطالي)

البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول)

الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)

البلجيكي إدين هازار (تشلسي)

الإنجليزي هاري كاين (توتنهام)

الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس)

السنغالي ساديو مانيه (ليفربول)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة)

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لائحة المرشحات للكرة الذهبية: الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي)

الدنماركية بيرنيل هاردر (فولفسبورغ الألماني)

النروجية آدا هيغربرغ (ليون)

الفرنسية أماندين هنري (ليون)

الأميركية ليندساي هوران (بورتلاند ثورنز الأميركي)

الإنجليزية فران كيربي (تشلسي الإنكليزي)

الأسترالية سام كير (رد ستارز شيكاغو الأميركي)

اليابانية ساكي كوماغاي (ليون)

الفرنسية أمال الماجري (ليون)

الألمانية دجينيفر ماروزان (ليون)

البرازيلي مارتا (أورلاندو برايد الأميركي)

الهولندية لييكي مارتنز (برشلونة الإسباني)

الأميركية ميغان رابينوي (سياتل ريغن الأميركي)

الفرنسي ويندي رونار (ليون)

الكندية كريستين سينكلير (بورتلاند ثورنز)

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لائحة المرشحين لكأس "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما: الفرنسي حسام عوار (ليون)

ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)

الإيطالي باتريك كروتوني (ميلان)

الياباني ريتسو دوان (غرونيغن الهولندي)

الإيطالي جانلويجي دوناروما (ميلان)

المالي أمادو حيدرا (سالزبورغ النمسوي)

الهولندي جاستن كلويفرت (أياكس أمستردام الهولندي/روما الإيطالي)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)

الأميركي كريستيان بوليسيتش (بوروسيا دورتموند الألماني)

البرازيلي رودريغو (سانتوس البرازيلي)