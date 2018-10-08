«المليون» وتفادي سخرية الأهلاوية.. أهم مكاسب الزملكاوية في «السوبر»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

خرج الزمالك بخمسة مكاسب بعد حصوله على لقب «السوبر المصري - السعودي»، عقب الفوز على الهلال، أول من أمس، بهدفين مقابل هدف.

وشارك الزمالك في مباراة «السوبر» بديلاً عن الأهلي، الذي تم استبعاده من المباراة، لعدم الاتفاق مع الاتحاد السعودي على موعد اللقاء.

ونجح الفريق المصري في تقديم مباراة هي الأفضل له هذا الموسم، خصوصاً من الناحية الدفاعية، التي تمكّن فيها نجوم الفريق الأبيض من حدّ خطورة لاعبي الهلال، في مقدمتهم ريفاس وكارلوس إدواردو، وسلمان الفرج، وكاريو.

كما تفوق مدرب الزمالك، السويسري جروس، على مدرب الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، إذ لعب بتأمين دفاعي مع استغلال الهجمات المرتدة، التي سجل منها الهدفين في الشوط الأول، وكان بوسع لاعبيه أن يسجلوا المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، لولا إضاعة لاعبه الكونغولي كاسنغو كابونغو فرصتين مُحققتين للتهديف، في حين اكتفى نجوم الهلال بالسيطرة والاستحواذ عن طريق اللاعب الإماراتي (عموري)، الذي أجاد بشكل رائع في التمرير والمراوغة.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المكاسب التي خرج بها نادي الزمالك من «السوبر المصري - السعودي»، على النحو التالي:

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