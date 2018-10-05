مدرب إسبانيا يصرّ على استبعاد جوردي ألبا

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

أصرّ المدير الفني للمنتخب الإسباني «الماتادور»، لويس انريكي، على استبعاد لاعبه السابق في فريق برشلونة، جوردي ألبا، للمرة الثانية في ثاني قائمة يعلنها لمنتخب إسبانيا منذ توليه المهمة بعد كأس العالم في روسيا.

وكان لافتاً في القائمة الجديدة دعوة إنريكي للاعبين، باكو الكاسير وجوناثان كاسترو وكوكي ومارك بارترا، استعداداً لمباراتيه أمام ويلز (ودياً) وإنجلترا، ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا. واستبعد انريكي من القائمة، داني كارفاخال وايسكو وانيجو مارتينز وسيرجي روبرتو ودييجو كوستا للإصابة، كما أغفل مرة أخرى جوردي ألبا، رغم تألقه مع النادي الكتالوني.

وعاد الكاسير مرة أخرى للتشكيلة الهجومية للمنتخب الإسباني، بعدما رحل عن برشلونة إلى بروسيا دورتموند الألماني، حيث بات يقدم مستوى فنياً مرضياً.

وأعاد انريكي إلى قائمته أيضاً اللاعب كوكي بعدما استبعده من القائمة الأخيرة، في أولى مبارياته مع المنتخب الإسباني مدرباً، كما قام باستدعاء زميله في أتلتيكو مدريد، رودريجو هيرنانديز، الذي يقدم مستوى كبيراً مع فريقه هذا الموسم. وربما يكون انضمام الظهير، جوناثان كاسترو، المنتقل أخيراً من صفوف أتلتيكو مدريد إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، هو مفاجأة القائمة الجديدة لانريكي.

ولم تضم قائمة المنتخب الإسباني هذه المرة سوى لاعب واحد فقط من برشلونة هو سيرخيو بوسكيتس، وذلك لغياب سيرجي روبرتو للإصابة.