مشجعون لليفربول يطالبون «ببيع» صلاح

المصدر: حميد نعمان - دبي

يعيش النجم المصري فترة من التراجع الواضح في المستوى مع فريقه ليفربول منذ بداية الموسم، وهو ما تأكد أكثر في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، أمس، على استاد نابولي الإيطالي، الذي تلقى فيه «الأحمر» خسارته الأولى هذا الموسم في المسابقة الأوروبية بهدف لصفر، حيث كان نابولي الطرف الأفضل في المباراة، في المقابل غاب تماماً الثلاثي الهجومي المرعب في ليفربول، ولم يقدم صلاح وزميلاه السنغالي ساديو مانيه، والبرازيلي فيرمينيو شيئاً يذكر، ما دفع عدداً كبيراً من أنصار فريق ليفربول إلى المطالبة ببيع النجم المصري قبل أن تتراجع قيمته السوقية أكثر.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار» وكذلك «إكسبرس»، أن قلقاً كبيراً يتزايد يوماً بعد آخر وسط مشجعي ليفربول، وكذلك إدارة النادي والجهاز الفني، بعد المستوى الباهت الذي ظهر به صلاح في أغلب المباريات منذ بداية الموسم.

وفي كل المسابقات، لم يسجل صلاح سوى ثلاثة أهداف، وفي أبطال أوروبا وبعد مباراتين لم قدم شيئا كثيرا، بل تسبب في هدف في المباراة الأولى أمام سان جرمان.

وكان صلاح، الفائز الموسم الماضي بلقب أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، قد شغل العالم، وتحول إلى أيقونة حقيقية في كرة القدم بالنسبة لأنصار ليفربول، فرفع سقف توقعاتهم عالياً، إلا أن التراجع الكبير في نسبه التهديفية هذا الموسم، أصاب شريحة واسعة من أنصاره في الفريق الإنجليزي بالإحباط. وقال أحدهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قلت هذا مراراً منذ بداية الموسم، علينا بيع صلاح قبل أن تتراجع قيمته»، وزاد آخر: «علينا بيع صلاح في يناير المقبل، لأننا قد نحصل من ورائه حالياً على مبلغ مهم، قبل أن تزداد الأمور صعوبة في حال استمر في التراجع».