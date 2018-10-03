الأهلي المصري يُعاقب جماهيره من أجل تركي آل الشيخ

المصدر: سيد مصطفى-دبي

قرر النادي الأهلي المصري، منع جماهيره من حضور مبارياته في «بطولة كأس زايد للأندية الأبطال»، والتي ستنطلق أدوارها الثانية خلال أكتوبر الجاري وحتى ديسمبر المقبل.



وجاء قرار مسؤولي الأهلي، وفق ما ذكرته وسائل اعلام مصرية لتفادي الصدام مجدداً بين جماهيره، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، رئيس هيئة الرياضة في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.



وكانت جماهير الأهلي المصري قد هاجمت المستشار تركي آل الشيخ، خلال مباراة الفريق الأول في البطولة الافريقية ضد حوريا الغيني، ما عرض الأهلي لعقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي، وترتب على ذلك فسخ شركات سعودية لعقود الرعاية مع النادي المصري.

وسيقتصر الحضور الجماهيري للنادي الأهلي على أعضاء الجمعية العمومية فقط، على غرار ما حدث في مباراة وفاق سطيف الجزائري والتي جرت مساء الثلاثاء في العاصمة المصرية، وخرجت من دون أي مشاكل جماهيرية.



يذكر أن قرعة الدور الثاني من البطولة العربية سيتم سحبها في الثانية ظهر السبت، بمشاركة 16 فريقاً من بينهم نادي الوصل الاماراتي .