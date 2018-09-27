أتلتيكو يواصل انتصاراته ويصل إلى النقطة الـ11

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

حقّق أتلتيكو مدريد فوزه الثاني توالياً، وصعد مؤقتاً الى المركز الثالث بفوزه السهل والمتوقع على ضيفه هويسكا المتواضع 3-صفر، أول من أمس، في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم. ورفع فريق العاصمة الذي حقق بداية متذبذبة رصيده إلى 11 نقطة. وسجل للفائز هدافه الفرنسي أنطوان غريزمان (16)، والغاني توماس بارتي (29)، وكوكي (33).

وصعد إسبانيول الى المركز الخامس مؤقتاً بفوزه على ضيفه ايبار 1-صفر بهدف ماريو هرموسو (68). ورفع اسبانيول رصيده الى 10 نقاط.

وتقدم ريال سوسييداد على ضيفه رايو فايكانو بهدف مبكر لجون باوتيستا (5)، لكن الضيوف ردوا بثنائية البيروفي الدولي لويس أدفينكولا (31)، والأرجنتيني أوسكار تريخو (36 من ركلة جزاء). وقبل نهاية المواجهة، عادل الفريق الباسكي صاحب المركز السابع عبر البرازيلي ويليان جوزيه (78).