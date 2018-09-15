«صيام رونالدو» و«الديون» يؤرقان اليوفي في لقاء ساسوولو

المصدر: روما - أ.ف.ب

يتحضر يوفنتوس حامل اللقب لمباراة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا، من خلال بروفة قوية غداً على أرضه ضد ساسوولو في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي، وتأتي بعد الأخبار الأخيرة بتضاعف ديونه تقريباً دون أن تدخل في الحسابات صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم تتويجه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السابع تواليا، عانى يوفنتوس نتيجة خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تحول من ربح بلغ 42.6 مليون يورو (49.7 مليون دولار) في موسم 2016-2017، الى خسارة بـ19.2 مليون يورو في موسم 2017-2018 بحسب البيان المالي الذي صدق عليه أول من أمس.

وتغطي الحسابات فقط الفترة الممتدة حتى 30 يونيو، ولا تشمل الصفقة الضخمة التي أجراها هذا الصيف بضم رونالدو من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو (117 مليون دولار).

وانطلاقاً من هذه الحسابات، ترتدي مشاركته في دوري الأبطال هذا الموسم أهمية مضاعفة بحسب ما أشار عملاق تورينو بتوقعه خسارة في ميزانيته لموسم 2018-2019، لكنه يقدر بأنه سيكون «متأثراً بشدة بأداء النتائج الرياضية، خصوصاً دوري أبطال أوروبا».

وبعيداً عن الحسابات المالية، يسعى رجال المدرب ماسيميليانو اليغري الى مواصلة بدايتهم المحلية القوية وتحقيق فوزهم الرابع تواليا، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ساسوولو الذي يجد نفسه في وضع غير مألوف مباشرة خلف «بيانكونيري» المتصدر، بتحقيقه فوزين وتعادلاً في مبارياته الثلاث الأولى.

ولايزال يوفنتوس الذي سحق ساسوولو 7-صفر في المواجهة الأخيرة بينهما، بانتظار الهدف الأول لنجمه الجديد رونالدو الذي فضل عدم المشاركة مع منتخب بلاده في مباراتيه الوديتين ضد كرواتيا (1-1) وفي مستهل مشواره في دوري الأمم الأوروبية حيث تغلب على إيطاليا 1-صفر، وذلك من أجل التركيز على فريق «السيدة العجوز».

وبعد أن سدد على المرمى 23 مرة في ثلاث مباريات دون أن يجد طريقه الى الشباك، يأمل صاحب الكرة الذهبية خمس مرات أن يفتتح باكورة أهدافه في «سيري آ»، ما سيعزز مكانة «السيدة العجوز» كفريق لا يقهر في إيطاليا، حتى وإن أبقى لاعبين مثل الأرجنتيني باولو ديبالا والبرازيلي دوغلاس كوستا والبرتغالي جواو كانسيلو والألماني إيمري جان على مقاعد البدلاء.