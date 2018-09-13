أسنسيو.. نجم «سوبر» أمام كرواتيا

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

ظهر صباح أول من أمس، على صحيفة «ماركا» الإسبانية الواسعة الانتشار تقريراً بعنوان «إسبانيا لاتزال تنتظر تألق أسنسيو». وبعد ذلك بساعات جاء الرد سريعاً من الجناح الشاب فسجل «تقريباً» هدفين رائعين (أحدهما لم يحتسب له)، ولعب ثلاث تمريرات حاسمة خلال فوز بلاده الساحق على كرواتيا 6-صفر ضمن دوري الأمم الأوروبي.

وكان أسنسيو دون شك النجم الأول في مباراة اكتسحت فيها إسبانيا وصيفة بطلة العالم في مدينة التشي القريبة من أليكانتي المتوسطية.

وبجانب هدفه، مرر أربعة أهداف لرودريغو وسيرجيو راموس وإيسكو، أي أنه كان وراء أربعة من أصل ستة أهداف، ليصبح ثاني لاعب منذ الهداف السابق راوول في 1999 يسجل هدفاً ويمرر ثلاث كرات حاسمة في مباراة واحدة مع إسبانيا.