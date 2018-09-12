لاعب الكرة الغاني برنس بواتينغ يتجه إلى السينما

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف اللاعب الغاني، والحامل للجنسية الألمانية، كيفن برنس بواتينغ، في تصريحات لمجلة «بيلد» الألمانية أنه يخطط للعمل في السينما كممثل، بعد انتهاء مسيرته مع كرة القدم مباشرة. وقال للمجلة الألمانية: «يجب أن أكون أن شبيهاً بدينزل واشنطن، هذا يبدو لي أمراً جيداً في الحقيقة، نعم هكذا هو». وأكد أنه رفض أول عرض لخوض تجربة التمثيل من خلال دور في المسلسل الألماني «4 بلوكس»، لأن التدريبات تستقطع وقتاً كثيراً من حياته، على حد قوله.

وقال بواتينغ الذي يلعب حالياً ضمن صفوف نادي ساسولو الإيطالي: «كنت أرغب في القيام بهذا بشدة، لكن التصوير كان يتم دائماً يومي الاثنين والثلاثاء، وللأسف لم يكن ممكناً الجمع بينه وبين التدريبات، ولكن ربما تسنح فرصة أخرى». وأشار لاعب الوسط الألماني إلى أنه قد يخوض تجربة أيضاً في عالم الموسيقى، فقد أصدر أولى أغنياته في أغسطس الماضي وحملت اسم «كينغ».