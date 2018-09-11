مانشيني يدافع عن بالوتيلي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

دافع مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، روبرتو مانشيني، عن مهاجمه ماريو بالوتيلي، الذي لقي انتقادات بعد المباراة الأولى في دوري الأمم الأوروبية ضد ضيفته بولندا الجمعة الماضية، وذلك في تصريحات قبيل المباراة الثانية في المسابقة الأوروبية، وذلك ضد مضيفته البرتغال.

ولم يقدم بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي مساهمة تذكر ضد بولندا، علماً بأنها كانت أول مباراة له ضمن مسابقة رسمية مع المنتخب منذ مونديال 2014.

وعلى رغم أن بالوتيلي يتوقع أن يغيب عن مباراة البرتغال، بسبب مشكلات عضلية وبدنية، إلا أن مانشيني تطرق إلى لاعبه المثير للجدل بالقول: «ربما لم يلعب بالوتيلي بشكل جيد (ضد بولندا)، لكن عدم التمكن من تقديم أداء بنسبة 100% هو أمر يحصل للجميع». أضاف «كانت تلك أول مباراة تنافسية (رسمية) في الموسم، سيكون ثمة العديد غيرها، وسنجد الصيغة الصحيحة لهذا المنتخب الإيطالي، نحتاج فقط إلى بعض الصبر، إلا أن إيطاليا التي نريد رؤيتها لم تتحقق بعد».

وأضاف «نأمل في أن نتمكن من تشكيلها قريباً».

وكانت مباراة بولندا الأولى في إطار مسابقة رسمية لمانشيني (58 عاماً) مع المنتخب منذ تعيينه في مايو، خلفاً لجانبييرو فنتورا، بعد أشهر من إقالة الأخير، إثر فشله في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2018، وبالتالي غياب المنتخب الأزرق عن البطولة للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

وبشأن مباراة البرتغال، أكد مانشيني أن مهاجم فيورنتينا فيديريكو كييزا (20 عاماً) سيكون أساسياً بعد الأداء الذي قدمه ضد بولندا، إضافة إلى حارس روما الشاب جانلويجي دوناروما (19 عاماً). وقال المدرب «يمكن للجميع أن يرى الأمور كما يريد، إلا أنني لست قلقاً على وجه الخصوص من الانتقادات.. أدرك أن الأخطاء تحصل في مباراة، لكن أيضاً (أدرك) ماذا يجب أن نفعل حيالها، وكيفية العمل مع العناصر الجيدين أيضاً»، جازماً بأن «لا حاجة للقلق».

ولم يؤكد مانشيني من سيحل بدلاً من بالوتيلي الإثنين، وسط ترجيحات بأن يكون إما مهاجم تورينو أندريا بيلوتي أو لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

وأوضح «لا أعرف من سيلعب، سأفكر في الأمر خلال الليل»، مضيفاً «سنغير عدداً من اللاعبين، لأن أياماً فقط كانت فاصلة بين المباراتين، إضافة إلى سفر (من إيطاليا إلى البرتغال)، لذا لسنا في أفضل حال».

ولم يحبذ مانشيني الانتقادات لأداء المنتخب بعد المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل 1-1، قائلاً «أنا لست سلبياً كما كتب العديد منكم (الصحافيون) عن مباراة بولندا. أنا إيجابي إلى حد كبير وصريح أيضاً، ولو كان الأمر مريعاً (الأداء في المباراة الأولى) لكنت قلت ذلك».