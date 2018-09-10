سيرينا تصف الحكم بـ «اللص» بعد الخسارة في «تنس فلاشينغ ميدوز»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

باتت الشابة، ناومي أوساكا، أول يابانية تحرز لقب إحدى البطولات الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على المخضرمة، سيرينا وليامس، في المباراة النهائية لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، التي شهدت جدلاً واسعاً بين الأميركية والحكم الذي وصفته بـ«اللص».

وتفوقت ابنة الـ20 عاماً على منافساتها البالغة من العمر 36 عاماً، وحاملة 23 لقباً في البطولات الكبرى، بنتيجة 6-2 و6-4 في النهائي الذي أقيم مساء أول من أمس، والذي طغى عليه خلاف سيرينا والحكم كارلوس راموس، الذي بدأ في المجموعة الثانية، بعدما وجّه إليها تحذيراً على خلفية تلقيها نصائح تدريبية من المنطقة المخصصة للمقربين منها في مدرجات الملعب.

وزادت وتيرة غضب الأميركية بعدما قام الحكم بتغريمها، بحذف نقطة من رصيدها في المباراة، على خلفية قيامها بتحطيم مضربها على أرض الملعب، لتطالبه بمزيج من الدموع والغضب بالاعتذار، متهمة إياه بأنه «لص» و«كاذب».

وعند هذا الحد، قام الحكم بمعاقبة سيرينا للمرة الثالثة، وهذه المرة بغرامة شوط كامل، ما منح أوساكا التقدم 5-3، وجعلها على بعد شوط واحد من الفوز بالمباراة وإحراز اللقب.

وعكرت احتفال أوساكا صافرات استهجان المشجعين في الملعب.