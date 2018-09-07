برليسكوني يعود لملكية الأندية الإيطالية من بوابة «مونزا»

المصدر: روما - أ.ف.ب

ذكرت تقارير صحافية إيطالية، أمس، أن رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برليسكوني، الرئيس السابق على مدى 30 عاماً لنادي ميلان في كرة القدم، قد يمسك بنادي مونزا، أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا.

وأوردت صحيفة «كوريييري ديلو سبورت» أن برليسكوني، وساعده الأيمن في نادي ميلان، أدريانو غالياني، قد يشتريان 70% من أسهم نادي مدينة مونزا اللومباردية، التي تقع على بعد 20 كلم إلى الشمال من ميلانو. ورأت الصحيفة الرياضية أن القضية قد تشهد خواتيمها مع نهاية شهر سبتمبر. وصرح رئيس النادي، نيكولا كولومبو، للصحيفة بأن ممثلاً عن مجموعة «فينيفست» القابضة التابعة لعائلة برليسكوني، اتصل به وطلب منه معلومات عن الملعب والنادي، وأراد معرفة ما إذا كان «مستعداً للنقاش».

واعتبر كولومبو في تصريح لإذاعة محلية أنه في حال وصول برليسكوني ومجموعته، قد يقوم مونزا «بمشروعات كبيرة ويحقق أحلاماً كبيرة أيضاً». وأضاف «كما يظهر تاريخ نادي ميلان، برليسكوني لا يلعب من أجل المشاركة وحسب، وإنما من أجل الربح، السباق إلى دوري الدرجة الأولى قد يصبح هدفاً واقعياً».