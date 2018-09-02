الجزيرة يكمل عقد الأجانب بالتعاقد مع الهولندي ناصر بارازيت

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة اليوم تعاقدها رسمياً مع اللاعب الوسط السابق لأندية أرسنال الإنجليزي واوتريخت الهولندي وموناكو الفرنسي، الهولندي ناصر بارازيت، ، ليكمل عقد أجانب "فخر أبوظبي" في الموسم الجديد بعد أن أنضم للثلاثي البرازيلي ليوناردو رودريغيز والغاني ايرنست اسانتي والكاميروني سيباستيان سياني.

ولم يذكر الموقع الرسمي لنادي الجزيرة مدة التعاقد مع اللاعب ولا قيمة التعاقد مع اللاعب الهولندي الذي سيغطي رحيل اللاعب البرازيلي رومارينهو دا سيلفا الذي انتقل بداية الموسم الحالي لصفوف فريق الاتحاد السعودي.

وخاض بارازيت المولود في العام 1990 في مدينة آرنهايم الهولندية 44 مباراة دولية مع المنتخبات الهولندية المختلفة، وتدرج في أكاديمية نادي آرسنال الإنجليزي حتى تم اختياره للفريق الأول، ثم انتقل إلى عدة أندية أوربية أبرزها فيتيسه الهولندي واوستريا فيينا النمساوي واوتريخت الهولندي وموناكو الفرنسي، قبل أن ينضم إلى نادي مالاتياسبور التركي ثم إلى الجزيرة.

وساهم بارازيت في عودة نادي موناكو إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد أن فاز مع الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية في 2013، وتوج أيضا بلقب الدوري النمساوي مع اوستريا فيينا.