مدرب ويلز: بايل قادر على سد مكان رونالدو

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

اعتبر مدرب منتخب ويلز لكرة القدم، النجم السابق لمانشستر يونايتد راين غيغز، أن «مواطنه غاريث بايل قادر على سد المكان الذي تركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي».

ونجح بايل (29 عاماً)، أقله في المرحلتين الأوليين من الدوري المحلي، في تعويض أهداف البرتغالي أفضل لاعب في العالم خمس مرات لمصلحة النادي الملكي، بتسجيله في المباراتين الأوليين لفريقه ضد خيتافي وجيرونا.

وأضاف غيغز، الذي لعب إلى جانب رونالدو في «الشياطين الحمر»، أن رحيل البرتغالي عن ريال ترك ثغرة ضخمة لكي تُسد، لكن غاريث لديه الخبرة الآن.