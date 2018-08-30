الأهلي المصري يحسم الصدارة الإفريقية في مباراة الـ 7 أهداف

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

حافظ الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (ثمانية)، على صدارته للمجموعة الأولى بفوزه المثير، أول من أمس، على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي 4-3 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان الأهلي ضامناً لبطاقته إلى الدور ربع النهائي بصحبة الترجي الرياضي التونسي، متقدماً على الأخير بفارق المواجهتين المباشرتين، لكن بفوزه أول من أمس على أرضه أنهى دور المجموعات متقدماً بفارق نقطتين، بعد اكتفاء الفريق التونسي بالتعادل خارج ملعبه مع تاونشيب رولرز البوتسواني.

ويدين الأهلي بفوزه الرابع إلى المغربي وليد أزارو الذي سجل ثنائية (24 و62)، وأضاف المالي سليمان كوليبالي (51) وصلاح محسن (70) الهدفين الآخرين، فيما سجل جاكسون نوندا (40) وبيتر ماغامبو (54) وآلن أوكيلو (82) أهداف الضيوف الذين تجمد رصيدهم عند ست نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن تاونشيب رولرز الأخير.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي في الثالث من سبتمبر.

وسيطر الأهلي على معظم فترات الشوط الأول ونجح أزارو في ترجمة أفضلية فريقه إلى هدف في الدقيقة 24، مستغلاً عرضية علي معلول، ليحول الكرة برأسه على يسار الحارس بنجامين اوشان.

وبعد الهدف، ضغط لاعبو كمبالا لكن هاجمتهم اللمسة الأخيرة أمام دفاع الأهلي المنظم، إلى أن نجح جاكسون نوندا في إدراك التعادل بتحويله كرة عرضية برأسه على يمين محمد الشناوي الذي أخطأ بالخروج من مرماه (40).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أنقذ الشناوي مرماه من فرصة مزدوجة للضيوف، بتصديه لانفراد باتريك هنري كادو، فارتدت الكرة إلى آلن اوكيلو، الذي اصطدم بدوره بتألق الحارس الدولي المصري.

مع بداية الشوط الثاني، ضغط لاعبو الأهلي لإحراز هدف التقدم مجدداً، ونجحوا في تحقيق مبتغاهم بفضل كوليبالي الذي سجل الهدف في الدقيقة 51، مستغلاً عرضية من معلول.

وتمكن بيتر ماغامبو في إدراك التعادل مجدداً بعد ثلاث دقائق فقط بتحويله الكرة برأسه في الزاوية العليا على يسار الشناوي، وأحرز أزارو هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 62 بعد عرضية من أحمد فتحي، حولها رأسية على يمين اوشان. وأضاف البديل صلاح محسن الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 70، بعدما تابع الكرة إثر تسديدة لزميله إسلام محارب مرتدة من يد الحارس.

وفي الدقيقة 82 أخطأ الشناوي في التصدي لتسديدة أوكيلو، فسكنت الكرة الزاوية اليسرى، إلا أن ذلك لم يمنع الأهلي في نهاية المطاف من نيل نقاط المباراة الثلاث في ختام دور المجموعات.