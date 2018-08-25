لوف يعرض خطة لتصحيح مسار «المانشافت»

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

استعرض مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، يواكيم لوف، أمس «خطة إصلاحية لمنتخب المانشافت»، وذلك لتصحيح مسار ألمانيا بعد صدمة الخروج من مجموعات كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا.

واجتمع لوف مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم في مدينة ميونيخ مع استمرار عملية تحليل أسباب إخفاق المنتخب الألماني، المتوج بكأس العالم 2014، بالخروج من الدور الأول في المونديال للمرة الأولى منذ 80 عاماً.

ويدرس الاتحاد الألماني إجراء تغييرات كبيرة في أعقاب الإخفاق المونديالي، كما يتوقع تكثيف التركيز على تأهيل المدربين، وكذلك التدريب على مستوى قطاعات الناشئين.

وحظي لوف بدعم الاتحاد الألماني كما أبدى رغبة في استكمال فترة عقده المستمر حتى عام 2022 طبقاً للتجديد الذي أبرم قبيل انطلاق كأس العالم. وبعد المونديال الروسي، أعلن ماريو غوميز ومسعود أوزيل اعتزال اللعب الدولي وإنهاء مشواريهما مع المنتخب الألماني.

ويعقد لوف مؤتمراً صحافياً الأربعاء المقبل للإعلان عن خططه من أجل إعادة المنتخب الألماني إلى مسار تحقيق النجاح.