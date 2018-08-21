الصين تهيمن على ميداليات دورة الألعاب الاسيوية في إندونيسيا

المصدر: الإمارات اليوم - جاكرتا

واصلت الصين هيمنتها على ميداليات دورة الألعاب الاسيوية في نسختها الـ " 18 التي تقام حاليا في إندونيسيا خلال الفترة من 18 الجاري حتى الثاني من سبتمبر المقبل، إذ رفعت رصيدها حتى الآن الى 40 ميدالية منها 18 ذهبية و13 فضية و9 برونزيات، فيما حلت اليابان في المرتبة الثانية برصيد 30 ميدالية منها 8 ميداليات ذهبية و11 فضية ومثلها برونزية في حين تحل كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 25 ميدالية منها 5 ذهبية و10 فضية ومثلها برونزية، في حين رفع العرب رصيدهم من الميداليات الى 4 منها ثلاث للبنان وميدالية ذهبية واحدة للأردن نالها في مسابقة التايكواندو.

وتشارك الإمارات في الدورة في 20 مسابقة ، فيما بلغ إجمالي الميداليات التي أحرزت حتى الآن 180 ميدالية.

يذكر أن إندونيسيا الدولة المستضيفة للدورة، حصدت أول ميدالية في الدورة الألعاب وهي ذهبية التايكواندو التي فاز بها اللاعبة دفيديا روسمينار.