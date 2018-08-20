فيليبي لويس يطلب من أتلتيكو الرحيل إلى سان جيرمان

المصدر: باريس - أ.ف.ب

طلب الظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس من ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني، الموافقة على انتقاله الى باريس سان جيرمان الفرنسي المهتم بالتعاقد معه، بحسب تقارير صحافية فرنسية وإسبانية.

وأوردت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن لويس «طلب من ناديه السماح له بالمغادرة هذا الصيف من أجل إكمال انتقاله الى باريس سان جيرمان»، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي قدم عرضاً للاعب البالغ 33 عاماً.

وأشارت صحيفة «ليكيب» الى أن الاهتمام بلويس ينطلق من رغبة المدرب الجديد لسان جيرمان الألماني توماس توخل، في تعزيز صفوف الفريق قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن التركيز الأساسي لتوخل الذي يقود بطل فرنسا هذا الموسم خلفاً للإسباني أوناي إيمري، هو ضم ظهير أيسر، لتعزيز خياراته في المركز الذي يشغله عادة في الفريق الفرنسي ليفين كورزاوا، لاسيما وأن النادي لم يعوض انتقال الإسباني يوري برشيش الى أتلتيك بيلباو.

وأشارت «ليكيب» الى أنه نظراً لتعثر المباحثات حول لاعبين آخرين محتملين أبرزهم البرازيلي أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ومواطنه ويندل بورغيش لاعب باير ليفركوزن الألماني، في ظل مطالب مالية مرتفعة لنادييهما تصل إلى 60 مليون يورو، بدأ سان جيرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، البحث في خيارات أخرى أبرزها لويس الذي شارك كبديل مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018.

ويرتبط لويس بعقد مع أتلتيكو حتى يونيو 2019، ما يثير اهتمام سان جيرمان لكونه يمكن أن يحصل على خدمات لويس لقاء بدل مالي أقل مما لو كان عقده طويل الأمد.