«عموري» يخوض اليوم مباراته الأولى مع الهلال في «السوبر السعــــودي»

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

يفتتح الهلال السعودي، الموسم الجديد لكرة القدم السعودية اليوم من العاصمة البريطانية لندن، في مباراة كأس السوبر أمام الاتحاد السعودي، وعين كل منهما على لقب المسابقة الحديثة العهد بمسماها الحالي. ويتوقع أن تكون المباراة المشاركة الأولى لنجم منتخب الإمارات، عمر عبدالرحمن مع ناديه الجديد الهلال، بينما سيكون مدرب الاتحاد الأرجنتيني رامون دياز في مواجهة مع ناديه السابق.

وتقام المباراة الخامسة من هذه المسابقة على ملعب لوفتس رود الخاص بنادي كوينز بارك رينجرز في العاصمة الإنجليزية، والذي يتسع لنحو 18 ألف متفرج، وذلك للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم. وتستضيف لندن المباراة للمرة الثالثة، بعدما أقيمت نسخة الموسم الماضي على ملعب نادي فولهام. ونشط الهلال في سوق الانتقالات تحضيراً للموسم، فتعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيزوس، وعزز صفوفه بثلاثة أجانب: المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، والمهاجم البيروفي أندريه كارييو، وصانع الألعاب والهداف الإماراتي «عموري»، أفضل لاعب في آسيا لعام 2016. في المقابل، سيبدأ الاتحاد الموسم بثوب جديد، فبعد التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال السابق، استقطب سبعة لاعبين أجانب دفعة واحدة، هم المدافع الأسترالي ماثيو جورمان والمهاجم الصربي ألكسندر بيزيتش والمغربي كريم الأحمدي، والرباعي البرازيلي جوناس دي سوزا (لن يشارك في المباراة بسبب الإيقاف) وأندرسون دي أوليفيرا المعروف بـ«فالديفيا» وتياغو كارليتو ورومارينيو دا سيلفا.

وتعاقد أيضاً مع خمسة محليين، هم حسن معاذ ومنصور الحربي وجابر عيسى وعلي الزقعان وعبدالله الشمري.

وأقام «العميد» معسكراً خارجياً في النمسا أيضاً خاض خلاله مباريات ودية، قبل التحول إلى لندن.

• كأس السوبر تقام في لندن، وتجمع الهلال وغريمه الاتحاد.