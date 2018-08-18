«أجواء الحزن» تخيم على انطلاق رحلة رونالدو في إيطاليا

المصدر: روما - أ.ف.ب

يبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد ترقب وانتظار، مغامرته الجديدة اليوم، عندما يستهل يوفنتوس مسعاه نحو لقب ثامن توالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم من ملعب كييفو، إلا أن أجواء الحزن ستكون سائدة على خلفية كارثة انهيار الجسر في جنوى.

وتصدر ابن الـ33 عاماً عناوين هذا الصيف، بعد قراره ترك ريال مدريد الإسباني، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، والانتقال إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

وكان يوفنتوس، وسائر فرق «سيري آ»، يمني النفس بأن تكون بداية الموسم احتفالية، لكن كارثة انهيار جزء من جسر موراندي الثلاثاء في جنوى، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 38 قتيلاً، ألقى بظلاله على افتتاح البطولة. وقررت رابطة الدوري الإيطالي إرجاء المباراتين المقررتين الأحد لفريقي مدينة جنوى، متجاوبة مع طلب تقدم به الناديان، وسط دعوات أيضاً بإرجاء مباريات المرحلة ككل. وكان من المفترض أن يحل جنوى غداً ضيفاً على ميلان، فيما يلعب سمبدوريا على أرضه ضد فيورنتينا. وستعلن إيطاليا الحداد الوطني في يوم الجنازات الرسمية للضحايا. وبحسب وسائل إعلام عدة، من المفترض أن تُجرى الجنازات صباح اليوم.

وكشفت رابطة الدوري أنه ستكون هناك دقيقة صمتاً قبل كل مباريات المرحلة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بينها مباراتا يوفنتوس ووصيفه نابولي ضد كييفو فيرونا ولاتسيو توالياً في ملعبي الأخيرين. وسيضع جميع اللاعبين شارات سوداء، تكريماً للضحايا في المرحلة الافتتاحية.

ورغم أجواء الحزن، ستكون الأنظار موجهة بطبيعة الحال إلى المباراة الأولى لرونالدو مع فريق «السيدة العجوز»، الذي خرج عن تقليده وأنفق أموالاً طائلة هذا الصيف، في محاولة منه للفوز بدوري أبطال أوروبا، بعدما هيمن تماماً على المنافسات المحلية.

وعزز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري صفوفه بضمه، أيضاً، الظهير البرتغالي جواو كانسيلو (فالنسيا الإسباني)، والحارس ماتيا بيرين (جنوى)، ولاعب الوسط الألماني إيمري جان (لاعب حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي)، كما عاد إليه قلب دفاعه ليوناردو بونوتشي، بعد عام فقط على رحيله إلى ميلان، الذي حصل بدوره من غريمه على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (إعارة)، وقلب الدفاع ماتيا كالدارا.

وسيكون الحارس بوفون الغائب الأبرز عن يوفنتوس والدوري الإيطالي، بعد انتقاله إلى سان جرمان الفرنسي.

أما إنتر ميلان فيحل غداً ضيفاً على ساسوولو، فيما يلعب بولونيا مع سبال. ويحتفل بارما بعودته إلى الأضواء بعد ثلاثة أعوام على هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب مشكلات مالية، بلقاء ضيفه أودينيزي، فيما يلعب أمبولي وفروزينوني مع كالياري وأتالانتا على التوالي.

كارثة انهيار جسر جنوى تلقي بظلالها على افتتاح الدوري الإيطالي.

أنشيلوتي يستعد لمهمة جديدة

يبدو نابولي مهدداً هذا الموسم بوصافته، وليس فقط بتضاؤل حظوظه في المنافسة على لقبه الأول منذ 1990، وذلك في ظل المنافسة المتوقعة من روما وإنتر ميلان وروما ولاتسيو. وافترق نابولي عن مدربه ماوريتسيو ساري، الذي انتقل للإشراف على تشلسي الإنجليزي، وتعاقد مع المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي يسجل عودته إلى «سيري آ»، بعد ترحال لنحو عقد من الزمن خارج إيطاليا.

ويبدأ أنشيلوتي رحلة العودة إلى الدوري الإيطالي، الذي أحرز لقبه مرة واحدة كمدرب عام 2004 مع ميلان، باختبار صعب يجمع فريقه بلاتسيو على ملعب الأخير.