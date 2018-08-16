راموس لمدرب ليفربول: اهتم بشأنك.. ولا تبرر الهزيمة

المصدر: مدريد - د.ب.أ

رد قائد نادي ريال مدريد لكرة القدم، سيرخيو راموس، بقوة على الانتقادات الأخيرة التي وجهها له مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على خلفية التصرفات التي قام بها اللاعب في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الأخير، والتي تسببت في إصابة خطيرة للاعب المصري محمد صلاح.

ووجه راموس كلامه إلى كلوب، قائلاً له «اهتم بشأنك وفريقك، ولا تواصل تبرير الهزيمة بهذه الادعاءات».

وقال راموس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس، عشية لقاء السوبر الأوروبي في العاصمة الأستونية تالين أمام أتلتيكو مدريد، والذي جرى مساء أمس: «لن أؤكد مجدداً هذا الموضوع، رأي كل شخص يجب أن يحترم، وقد قلت رأيي قبل ذلك وسأقوله مرة أخرى، هو (صلاح) تعلق بذراعي أولاً، ولم يكن لديَّ أي نية للإضرار بأحد الزملاء».

وخرج صلاح، نجم ليفربول، من ملعب المباراة مصاباً بعد احتكاك مع راموس، ما أثر سلباً في الفريق الإنجليزي، الذي خسر اللقاء في النهاية أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وأضاف راموس: «أنه يريد تبرير عدم فوزه بالمباراة النهائية، إنه ليس النهائي الأول الذي يخسره، فليهتم بشأنه ويتركنا نحن الذين نقدم منذ سنوات مستويات عالية للغاية».

وحاول راموس تخفيف نبرته العدائية لكلوب، حيث أكد أنه صوت لصالحه كأحد أفضل المدربين في العام.

واستطرد المدافع الإسباني المخضرم، قائلاً: «بالفعل لقد صوتُّ لصالحه كأحد أفضل المدربين في الموسم، بالنسبة لي ذلك الرأي لن يجعلني أتراجع عن الاعتراف بأنه كان أحد أفضل المدربين في العالم، وذلك حتى يشعر بالمزيد من الهدوء».

وكان كلوب قد عاد قبل بضعة أيام لانتقاد تصرفات راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير، الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف مايو الماضي.

• راموس قال إن كلوب معتاد خسارة المباريات النهائية.