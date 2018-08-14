نادال يعزّز صدارته لـ «محترفي التنس»

المصدر: تورونتو - أ.ف.ب

عزّز الإسباني رافايل نادال صدارته لتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر أمس، وذلك بعدما أحرز لقبه الـ33 في دورات الـ1000 نقطة للماسترز، بتتويجه بطلاً لدورة تورونتو الكندية أول من أمس.

وأحرز نادال الذي سبق له أن ضمن بطاقته الى بطولة الماسترز لنهاية الموسم، والتي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين في الموسم، لقبه الرابع في تورونتو والأول على الملاعب الصلبة في دورات الماسترز منذ 2013، بعد تغلبه في النهائي على الشاب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي احتفل بميلاده الـ20.

وبتتويجه بلقبه الخامس للموسم والـ80 في مسيرته، ابتعد الإسباني في صدارة ترتيب المحترفين بفارق 3500 نقطة عن غريمه وملاحقه السويسري روجيه فيدرر الذي غاب عن الدورة الكندية. من جهته، أصبح تسيتسيباس في المركز 15 بعدما كان 159 عالمياً قبل عام فقط.

وشكل تسيتسيباس الذي صعد من المركز 27 الى الـ15، مفاجأة الدورة هذه السنة، إذ أقصى أربعة لاعبين من الأبرز حالياً في ميادين اللعبة، هم النمساوي دومينيك تييم في الدور الثاني، والصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثالث، والألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب في ربع النهائي، وصولاً الى الجنوب إفريقي كيفن أندرسون في نصف النهائي.

تصنيف الـ5 الأوائل

1 - الإسباني رافايل نادال 10220 نقطة

2 - السويسري روجيه فيدرر 6480.

3 - الأرجنتيني دل بوترو 5410.

4 - الألماني زفيريف 4845.

5 - البلغاري ديميتروف 4700.