ميلان يُعير البرتغالي سيلفا إلى إشبيلية

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعار نادي ميلان الإيطالي مهاجمه البرتغالي الدولي أندريه سيلفا إلى إشبيلية الإسباني لمدة عام مع خيار شرائه، بحسب ما أعلن أول من أمس النادي الإسباني.

وبرز الدولي البرتغالي سيلفا (22 عاماً) في موسم 2016-2017، بعد تسجيله 24 هدفاً في 58 مباراة مع بورتو البرتغالي. وأشارت تقارير صحافية الى أن قيمة الإعارة بلغت خمسة ملايين يورو، وأن النادي الإسباني لديه خيار الشراء بـ30 مليون يورو، للاعب الذي تقلصت حظوظ مشاركته بعد قدوم الأرجنتيني غونزالو هيغواين من يوفنتوس بطل الدوري.

وكان سيلفا في عداد منتخب البرتغال المتوّج بكأس أوروبا 2016، وقد سجل 12 هدفاً في 26 مباراة دولية.