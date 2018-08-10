كورتوا: اللعب لريال مدريد كان حلماً منذ الطفولة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أمس، حارسه الجديد، البلجيكي تيبو كورتوا، لوسائل الإعلام، في حدث أقيم خصيصا لهذه المناسبة داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو، أعرب خلاله الوافد الجديد عن شعوره بحماسة كبيرة حيال المرحلة المقبلة.

«اليوم حققت حلم الطفولة»، كانت هذه أول كلمات يدلي بها الحارس البلجيكي (26 عاماً)، في مقصورة الشرف بمعقل الريال، التي وجد فيها رئيس النادي فلورينتيو بيريز لممارسة دوره المعهود في تقديم اللاعبين الجدد.

وأضاف كورتوا قائلاً: لا يمكنكم أن تتصوروا مدى سعادتي، لأن من يعرفونني جيداً يعرفون كم عملت لكي أصل إلى هنا، الوصول إلى النادي الأفضل في العالم هو مسؤولية وفخر.

وخضع كورتوا في وقت مبكر صباح أمس، لإجراء الفحوص الطبية ثم انتقل بعد ذلك إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث وقع على عقده الجديد، وتلقى ترحيب المئات من جماهير مدريد.