نجل أسطورة هولندا كرويف مدرباً في الصين

المصدر: بكين - أ.ف.ب

تسلّم الهولندي جوردي كرويف، نجل الأسطورة الهولندية الراحل يوهان، تدريب نادي تشونغكينغ ليفان الصيني المهدد بالهبوط. ووعد المدرب البالغ 44 عاماً بتقديم «200%» من طاقته لإنقاذ النادي من الهبوط إلى الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الـ14 من أصل 16 نادياً في الدوري.

وانضم كرويف إلى مجموعة من المدربين الأجانب في الدوري الصيني، على غرار الإيطالي فابيو كانافارو (غوانغجو)، والألماني برند شوستر (داليان)، والويلزي كريس كولمان (هيبي).

وأشار كرويف الذي لم يصل أبداً إلى المستويات الخارقة لوالده، في مؤتمر صحافي «أتفهم وضع الفريق، هو بحاجة للعمل والتأقلم بسرعة. جئت إلى هنا للعمل بسرعة وجلب الاستقرار». وخلف لاعب برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في تسعينات القرن الماضي، المدرب البرتغالي باولو بنتو المقال من منصبه في نهاية يوليو الماضي.