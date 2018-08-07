موراي يتقدم 457 مركزاً.. ونادال يحتفظ بصدارة «محترفي التنس»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تقدّم البريطاني أندي موراي 457 مركزاً في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، الصادر أمس، مع مواصلته مسيرة العودة من غياب 11 شهراً بسبب الإصابة، على الرغم من أنه لايزال بعيداً عن المراكز المقدمة التي احتفظ الإسباني رافايل نادال بصدارتها.

وبات البريطاني المصنف الأول عالمياً سابقاً، في المركز 357 حالياً، بعد بلوغه الدور ربع النهائي لدورة واشنطن الأميركية الأسبوع الماضي، على رغم انسحابه بسبب الإرهاق قبل مباراته ضد الأسترالي أليكس دي مينور.

وعاد موراي (31 عاماً) أخيراً الى الملاعب بعد غياب لأشهر بسبب إصابة في الورك.

في المقابل، احتفظ نادال بصدارة التصنيف الذي لم يشهد تغييراً في الأسماء الـ10 الأولى، على الرغم من إحراز الألماني ألكسندر زفيريف دورة واشنطن، اذ احتفظ بمركزه الثالث خلف السويسري روجيه فيدرر.

ولم يضف زفيريف الى سجله نقاطاً كونه توّج بلقب الدورة العام الماضي، وكان يدافع بالتالي عن نقاطه، فيما تقدم وصيفه الأسترالي دي مينور (19 عاماً) 27 درجة، ليصبح في المركز 45 عالمياً.

واقتصر التبديل في الـ10 الأوائل على المركزين الخامس والسادس، بين البلغاري غريغور ديميتروف الذي تقدم مرتبة والجنوب إفريقي كيفن اندرسون.

إلى ذلك، تقدم الإيطالي فابيو فونيني الفائز بدورة لوس كابوس درجة الى المركز 14، ليصبح على بعد خطوة من أفضل ترتيب له في مسيرته.

وعلى مستوى اللاعبات المحترفات بلغت الرومانية ميهاييلا بوزارنيسكو المتوجة بباكورة ألقابها في دورة سان خوسيه الأميركية، أعلى تصنيف في مسيرتها باحتلالها المركز 20 في التصنيف العالمي عن رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات، وحافظت مواطنتها سيمونا هاليب على صدارته.

وكانت بوزارنيسكو (30 عاماً) أكبر الرابحات هذا الأسبوع، فبعد عمليتين جراحيتين في الركبة وتراجع في التصنيف حتى المركز الـ891، نجحت الرومانية أخيراً في معانقة الألقاب بفوز سهل على اليونانية ماريا سكاري 6-1 و6-صفر بعد إخفاقها مرتين هذا العام في دورتي هوبارت وبراغ.

وتقدمت الرومانية أربعة مراكز لتبلغ أعلى تصنيف لها، فيما صعدت اليونانية 18 درجة إلى المركز 31 وهو الأعلى في مسيرتها أيضاً.

وفي واشنطن، أحرزت الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا (33 عاماً) اللقب الأول منذ نحو عامين فكسبت بدورها 41 مركزاً لتصبح مصنفة 87. ولم يطرأ أي تعديل على نادي الـ10 الأوليات، ولاتزال هاليب في قمة الترتيب برصيد 7511 نقطة بفارق نحو 1000 نقطة عن الدنماركية كارولاين فوزنياكي، وكل منهما لم تلعب بعد بطولة ويمبلدون الإنجليزية في يوليو.

• عاد موراي (31 عاماً) أخيراً إلى الملاعب بعد غياب لأشهر بسبب إصابة في الورك.