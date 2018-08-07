فازكيز: مودريتش باقٍ ضمن صفوف ريال مدريد

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكد لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لوكاس فازكيز، أن زميله في الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش، باقٍ مع النادي هذا الموسم.

وقال فازكيز في تصريحات أوردتها صحيفة «أس» الإسبانية، أمس: «أشعر بهدوء، سيبقى معنا، ننتظر عودته لمدريد للاستمتاع بالكرة التي يقدمها فهذا أكثر شيء يثير الشغف في نفوسنا».

وأعرب اللاعب الإسباني الشاب عن ثقته بأن زميله الكرواتي لن يغادر صفوف النادي الملكي، وأضافاً: «ليس لدي أدنى شك في أن لوكا مودريتش سيستمر في ريال مدريد، لا أعرف ماذا سيحدث (مستقبلاً) لأنه في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل».

ويعتمد فازكيز في توقعاته بشأن مستقبل مودريتش على حدس شخصي وليس على معلومات مؤكدة.

واستطرد فازكيز بالقول: «مودريتش لاعب في ريال مدريد وسيظل هكذا، أقول هذا لأنني أشعر به، لست داخل رأسه ولكنني على يقين من أنه سيرغب في الاستمرار في ريال مدريد».

وثارت شائعات في الآونة الأخيرة حول رغبة مودريتش في الرحيل عن ريال مدريد هذا الموسم والانضمام إلى أحد أندية الدوري الإيطالي.

واختتم فازكيز تصريحاته قائلاً: «لا نفكر في الطريقة التي سيلعب بها ريال مدريد من دونه، فهو سيكون معنا هذا الموسم، لماذا سنفكر كثيراً في هذا الأمر؟ نفكر فقط في الاستمتاع بكرة القدم التي يقدمها».

• لا نفكر في الطريقة التي سيلعب بها ريال مدريد من دونه، فهو سيكون معنا هذا الموسم.