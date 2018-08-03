لاعب سوري يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الهندي لكرة القدم

المصدر: جوني جبور - دبي

توج لاعب المنتخب السوري محمود الآمنة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهندي لكرة القدم طبقاً لاختيار الجماهير الهندية ورابطة النقاد الرياضيين في الهند.

ويعد الآمنة أول لاعب سوري يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهندي، وذلك بعد أن حقق اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً مع فريقه ايست بنجال عروضاً قوية بجانب التألق الذي قدمه الآمنة مع منتخب بلاده على مدار الأعوام الماضية.

والجدير ذكره، سبق لمحمود آمنة الاحتراف في العديد من الفرق الكبيرة والعريقة على صعيد القارة الأسيوية، بداءً من الاتحاد والحرية السوريين، بجانب سيم ديربي الماليزي، والسليمانية العراقي، وراه آهن الإيراني، وسبورتينغ دي جوا وايست بنجال الهنديين، ومثل المنتخب السوري الأول في العديد من البطولات العربية والقارية والدولية، ويعتبر من نخبة لاعبي خط الوسط في نسور قاسيون.