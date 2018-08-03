هيغواين إلى ميلان.. وبونوتشي مع اليوفي مجدداً

المصدر: روما - أ.ف.ب

وصل المهاجم الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى ميلانو تمهيداً للانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، قادماً من مواطنه يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عام مع إمكانية انتقال نهائي، ضمن صفقة تبادل شملت كذلك، عودة المدافع ليوناردو بونوتشي إلى يوفنتوس، وانتقال مواطنه ماتيا كالدارا في الاتجاه المعاكس لميلان.

وبعد ساعات من وصول هيغواين إلى ميلانو، نشر يوفنتوس عبر حسابه على «تويتر» شريطاً مصوراً قصيراً يظهر وصول بونوتشي بدوره إلى تورينو. وصرح هيغواين (30 عاماً) أمام الصحافيين بعد وصوله إلى فندق في وسط مدينة ميلانو، حيث استقبله نحو 200 مشجع: «نأمل في أن نصل الى أبعد الحدود. وظهر بعد ذلك هيغواين في صور نشرها نادي ميلان، وهو سعيد باجتيازه الفحص الطبي.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 18 مليون يورو على سبيل الإعارة لمدة عام، مع إمكانية انتقاله نهائياً في موسم 2019-2020 بقيمة 36 مليون يورو، وذلك وفقاً لهيكلية تسمح لميلان بالتزام قواعد اللعب المالي النظيف المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وكان هيغواين قد انضم إلى يوفنتوس عام 2016 قادماً من نابولي في صفقة قياسية حينذاك بلغت قيمتها نحو 94 مليون يورو، وخاض مع فريق السيدة العجوز 113 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 56 هدفاً. ودافع المهاجم الأرجنتيني عن نابولي منذ 2013 بعدما انتقل إليه من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، وفرض نفسه كأفضل هداف في الدوري الإيطالي خلال موسم 2015-2016 بتسجيل 36 هدفاً.

في المقابل يأمل بونوتشي (31 عاماً) في سلوك طريق العودة ليوفنتوس الذي توج معه بلقب الدوري المحلي ست مرات، بعد موسم واحد من انتقاله الى اللومباردي حيث حمل شارة القائد.

وبات صعبا على هيغواين الاستمرار في يوفنتوس في ظل وجود البرتغالي رونالدو، ما جعله مقتنعا باللعب معارا في ميلان بدلا الجلوس بديلا في اليوفي.من جانب آخر، كان يوفنتوس ضم المدافع الشاب ماتيا من أتالانتا في يناير الماضي مقابل 25 مليون يورو، وأبقاه مع على سبيل الإعارة.

ولم يعلق الناديان رسمياً بعد على هذه التقارير، إلا أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لنادي ميلان، أعلن الأسبوع الماضي أن بونوتشي يريد العودة إلى ناديه السابق. وأنفق ميلان الموسم الماضي 200 مليون يورو في سوق الانتقالات، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على أرض الملعب، إذ اكتفى بالحلول سادساً في الدوري الإيطالي الذي توج يوفنتوس بلقبه السابع توالياً. وكانت هيئة الرقابة المالية على النوادي في الاتحاد الأوروبي قررت في 27 يونيو الماضي استبعاد بطل أوروبا سبع مرات عن الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أوّل نسخة يتأهل للمشاركة فيها، إلا أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ألغت القرار بعد استئناف تقدم به الفريق الإيطالي، رغم إقرارها بمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وأشارت في الوقت ذاته الى أن الوضع المالي الحالي للنادي أصبح أفضل.

هيغواين خاض مع يوفنتوس 113 مباراة سجل خلالها 56 هدفاً في موسمين.