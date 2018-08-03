رسمياً.. كارليتو ينضم لاتحاد جدة لموسمين

المصدر: الرياض - د.ب.أ

وقّع البرازيلي، تياغو كارليتو، عقد انضمامه إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، بشكل رسمي، أمس.

ويمثل كارليتو فريق الاتحاد لمدة موسمين مقبلين، حسب ما أشار المركز الإعلامي للنادي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتمت مراسم توقيع العقد في معسكر الفريق، المقام حالياً بالنمسا، بحضور عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لكرة القدم، خميس الزهراني.

ويقيم الاتحاد معسكراً بالنمسا، استعداداً للموسم الجديد. ويفتتح الاتحاد مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الهلال، يوم 18 أغسطس الجاري، بمباراة كأس السوبر السعودي، المقررة إقامتها في العاصمة البريطانية لندن. ويستهل الاتحاد مشواره في دوري المحترفين السعودي بمواجهة الشباب 31 أغسطس.

من جانبه غادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، محمد البريك، معسكر الأخير المقام حالياً في النمسا عائداً إلى الرياض لوفاة جده. ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريده جاء فيها: «غادر فجر اليوم الخميس (أمس) لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، محمد البريك، معسكر الفريق في النمسا، عائداً إلى الرياض لوفاة جده، سائلين المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته».

على جانب آخر، يختتم الفريق معسكره الإعدادي، اليوم، استعداداً لمواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي، يوم 18 الجاري، في العاصمة البريطانية لندن.

وخاض الهلال خمس مواجهات ودية خلال معسكره الإعدادي، حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في لقاء، وخسر مواجهة واحدة.