استقالة رئيس اتحاد أوروغواي لكرة القدم عشية الانتخابات

المصدر: مونتيفيدو - أ.ف.ب

قدم رئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، فيلمار فالديس، استقالته من منصبه، عشية انتخابات كان مرشحاً قوياً للظفر بها، أمس، وذلك بعد الكشف عن تسجيلات مضرة بصورته. وتأتي هذه الاستقالة المفاجئة بعد الكشف عن تسجيلات لم يتم الكشف عن محتواها، إلا أن وسائل إعلام ذكرت أنها تتعلق بقادة رياضيين، وعضو في الحكومة، وصحافيين، ورياضيين ومشجعين.

وقال أحد منافسيه، أرتورو دل كامبو، لصحافيين محليين: «قبل خمسة أيام، سمعت تسجيلات مضرة قليلاً بصورة فيلمار فالديس، الذي كنت على علاقة جيدة به دوماً»، نافياً أن تكون له علاقة بالتسجيلات. من جهته، قال فالديس، في بيان نشره الاتحاد الأوروغوياني: «وراء هذا القرار أسباب عائلية وشخصية بحتة، لا علاقة لها بالانتخابات الجارية راهناً».

وتابع فالديس: «أنفي تعرضي لأي نوع من الضغوط، سواء التهديد أو الابتزاز لاتخاذ هذا القرار». وبجانب دل كامبرو، رجل الأعمال المرتبط بالقطاع الزراعي، ترشح أيضاً لمنصب الرئاسة إدواردو أبولافيا، الذي تصفه وسائل الإعلام المحلية بالشخص القريب من وكيل الأعمال الجدلي، فرانسيسكو كاسال.

ويمثل كاسال، لاعب اتلتيكو مدريد الإسباني وفاسكو دا غاما البرازيلي سابقاً، الذي تحوّل إلى وكيل للأعمال عام 2000، أكثرية لاعبي الأوروغواي، وتملك مجموعته حقوق نقل مباريات كرة القدم في الأوروغواي حتى 2025. وتصدرت الأوروغواي بطلة العالم 1930 و1950، مجموعتها في الدور الأول من مونديال روسيا 2018 بثلاثة انتصارات كاملة، ثم تخطت البرتغال 2-1 قبل إقصائها في ربع النهائي أمام فرنسا صفر-2.